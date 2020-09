Neue Pflanzen für den eigenen Garten

„Besonders für die Bewohner in neuen Wohngebieten ist dies eine Gelegenheit, eine erste Bepflanzung auf den neuen Grundstücken anlegen zu können. Dies war immer auch eine Form, neue Bürger in unserer Gemeinde willkommen zu heißen“, teilt der SPD-Ortsverein in einer Presseinformation mit. In den zurückliegenden mehr als 30 Jahren habe es eine riesige Zahl an Kontakten mit vielen interessierten Gartenbesitzern gegeben. „Einige Tausend Stauden dürften inzwischen wohl den Besitzer gewechselt und ein neues Zuhause gefunden haben.“

Am kommenden Samstag, 26. September, ist es wieder soweit. In der Zeit von 9 bis 13 findet die 34. Auflage des traditionellen Stauden-Tausches statt. Dann können die Pflanzen am Weberdenkmal Vitusstraße abgegeben werden. Alle Teilnehmer werden gebeten die Abstandsregeln einzuhalten und einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Der SPD-Ortsverein bittet zudem darum, die Pflanzen möglichst mit einer Arten-Bezeichnung zu versehen oder diese bei der Abgabe anzugeben.

„Auch wer selbst keine Pflanzen anzubieten hat, ist beim Staudentausch herzlich willkommen. Jeder wird etwas finden, um seinen Garten zu bereichern“, lädt der Ortsverein alle Interessierten ein.