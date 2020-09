Und wieder geht‘s um eine Stimme

Selten wird so deutlich, wie wertvoll jede einzelne Wählerstimme ist. In Everswinkel entscheidet bei dieser Kommunalwahl ein einziger Stimmzettel über ein auf fünf Jahre festgesetztes Ratsmandat. Im Moment ist es glücklich für die CDU und ziemlich bitter für die FDP. Aber nicht nur das. Auch die Frage, ob die CDU in der Ratsperiode mit einer absoluten Mehrheit agieren kann oder ob es ein Patt zwischen Schwarz auf der einen und Grün, Rot und Gelb auf der anderen Seite gibt, ist von großer Tragweite im Hinblick auf kommunalpolitische Entscheidungen. Zweifellos haben die ehrenamtlichen Wahlhelfer und Wahlvorstände großartige Arbeit am Wahltag geleistet, und sicherlich ist die Auszählung mit größtmöglicher Sorgfalt erfolgt. Aber ist es in einer solch außergewöhnlichen Situation nicht geboten, gemäß der Weisheit, „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, zu verfahren? Gebietet es nicht die Fairness gegenüber allen vier Ratsparteien, dem vermeintlichen Endergebnis noch einmal auf den Grund zu gehen und noch einmal die Stimmzettel-Tüten zu öffnen? Das ist kein Affront gegenüber den Wahlhelfern, sondern schlicht gesunder Menschenverstand, wenn man nicht die nächsten fünf Jahre mit der Ungewissheit leben will, ob der Ausgang der Wahl nicht vielleicht doch ein anderer war. Ein Antrag auf Nachzählung sei nur bei berechtigten Zweifeln möglich, hieß es am Donnerstagabend. Vor 16 Jahren gab‘s solche Zweifel schon einmal. Auch damals hing es an einer Stimme. Die SPD legte Widerspruch ein, ließ nachzählen – und am Ende wurde die begehrte Stimme gefunden, die den Genossen einen Sitz mehr im Rat bescherte und die Liberalen einen Sitz kostete. Geschichte kann sich wiederholen, das ist eine Binsenweisheit. Zweifel auszuräumen, nachzuzählen und reinen Tisch zu machen, wäre jetzt wohl die beste Antwort auf die im Raum stehende Frage: War das Wahlergebnis wirklich auf die Stimme genau, wie es bekanntgegeben wurde?Klaus Meyer