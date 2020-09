Die neu gewählten und bisherigen CDU-Ratsmitglieder haben sich zu einer ersten gemeinsamen Sitzung nach der Kommunalwahl getroffen. Da einige Personen an der Sitzung nicht teilnehmen konnten, reichte der Ratssaal als Sitzungsort von der Größe her aus, um die coronabedingten Abstände einzuhalten. Auch der wiedergewählte Bürgermeister Sebastian Seidel nahm an der Sitzung teil und bedankte sich noch einmal für die Unterstützung im Wahlkampf.

Auf der Tagesordnung stand zu Beginn der Sitzung die Wahl der neuen Fraktionsspitze. Einstimmig wurde Dirk Folker erneut zum Fraktionsvorsitzenden der Christdemokraten gewählt. Zum einem Stellvertreter wurde Jörg Edelbrock erkoren.

„Ich freue mich über Euer Vertrauen und noch mehr freue ich mich darüber, dass uns so viele Wählerinnen und Wähler auch für die kommende Ratsperiode ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir werden auch in Zukunft sorgfältig abwägen, wie wir die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in Everswinkel und Alverskirchen gut umsetzen können“, so Dirk Folker.

Sein Vize Jörg Edelbrock ergänzte: „Vor allem die Digitalisierung und die Gemeindeentwicklung sind Themen, die in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen werden. Hier wollen wir uns weiter aktiv einbringen und mitgestalten.“