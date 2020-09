Überraschungsbesuch zur Stichwahl

Everswinkel/Rheinbach -

Es war eine gelungene Überraschung. Als Ludger Banken am Sonntagnachmittag in Rheinbach die Haustür öffnete, blickte er in ziemlich bekannte Gesichter. Eine kleine Delegation aus Everswinkel hatte sich nämlich auf den Weg gemacht, um dem ehemaligen Bürgermeister der Vitus-Gemeinde am Stichwahltag in seiner neuen Heimat Rheinbach beizustehen und dies im Vorfeld nur mit Bankens Lebenspartnerin Katrin Lewitt klargemacht.