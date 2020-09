Da die Gottesdienste am Erntedanktag erfahrungsgemäß ausgesprochen gut besucht werden, und die durch die Corona-Pandemie bedingten Abstandsregelungen dann nur schwer eingehalten werden können, ist die Kirchengemeinde einen besonderen Weg gegangen. Für die beiden Gemeindebezirke Everswinkel und Freckenhorst gibt es am Erntedank-Sonntag, 4. Oktober, einen gemeinsamen Gottesdienst in der Museums-Scheune des Bürgerschützen- und Heimatvereins (Ausschilderung Sportpark Wester). Beginn ist um 10 Uhr. Da die Scheune mit Öffnen der Tore gut belüftet wird, kann voraussichtlich auch gesungen werden.

Der Posaunenchor der Kirchengemeinde unter der Leitung von Corinna Tyrell wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten und auch die gesungenen Lieder begleiten. Die Konfirmanden der Kirchengemeinde werden im Anschluss an den Gottesdienst Bio-Kartoffeln verkaufen, die sie selbst geerntet haben. Der Erlös geht an das Flüchtlingslager in Griechenland. Auch die Frauenhilfe wird ab 11 einen an einem Verkaufstisch Socken, Lavendelsäckchen, Marmelade und gebastelte Eulen anbieten. Der Erlös ist für die Jugendarbeit in der Gemeinde bestimmt.