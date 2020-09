Heiner Arning und seine Frau Elke haben weitergemacht, in der D-Mark-Zeit wie auch nun schon 18 Jahre in der Euro-Zeit. Dienstagabend war es aber doch soweit. Am 29. September endete die Ära „Gasthof Arning“, mit der Generationen von Everswinkelern Erlebnisse und Erinnerungen verknüpfen.