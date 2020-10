Das Paradies liegt in Peru

Everswinkel -

Von Klaus Meyer

Normalerweise wäre Norbert Walleck jetzt ganz weit weg. Luftlinie 10 300 Kilometer etwa. In Peru. Er würde durchs Land reisen, beeindruckende Landschaften und nicht minder faszinierende Menschen bewundern. Aber normal ist nichts in dieser Zeit. Norbert Walleck ist seit einiger Zeit wieder in Deutschland. Die Corona-Welle hat ihn zurückgespült. Jetzt träumt er von einer Zeit, die Vergangenheit ist und wieder Gegenwart werden soll.