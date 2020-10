Besonders freute sich der Vorstand über die Anwesenheit von Christina Westemeyer , die als Mitglied der Schulleitung über die aktuelle Situation der Schule und neue Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung informierte.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Everswinkel wurden bereits ein verbessertes WLAN installiert, iPads für das Lehrerkollegium angeschafft – verbunden mit Fortbildungen in diesem Bereich – sowie ein Satz iPads zur Ausleihe für Schülerinnen und Schüler bestellt. Der Förderverein unterstützt den Prozess der Digitalisierung ergänzend durch die Anschaffung eines Elektrosets für den Informatik-Unterricht. Darüber hinaus investiert der Verein für die Schule in ein neues E-Klavier und einige sogenannte „Wackelhocker“, die sich bei unruhigen Kindern bewährt haben.

Ein außergewöhnliches neues Projekt der Verbundschule sind die beiden Schulhunde „Mex“ und „Timmy“, die den sozialen Zusammenhalt an der Schule stärken sollen. Der Förderverein möchte auch dieses Projekt mit Sachspenden unterstützen. Deutlich wurde in der Versammlung, wie positiv die Verbundschule und ihr Förderverein ihre gute Zusammenarbeit gegenseitig bewerten: So können zielgerichtet, zeitnah und konkret viele neue Anschaffungen zum Wohl der Schülerinnen und Schüler getätigt werden. Der Vorstand wurde an diesem Abend erwartungsgemäß einstimmig entlastet wie auch die beiden Kassenprüfer.