Everswinkel -

Für die Evangelische Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst war es eine Premiere. Erstmals wurden die Erntedank-Gottesdienste nicht in der Pauluskirche in Freckenhorst und in der Johannes-Kirche in Everswinkel gefeiert. Stattdessen gab es einen gemeinsamen Gottesdienst in der Scheune des Bürgerschützen- und Heimatvereins am Mitmach-Museum Up’n Hoff.