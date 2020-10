Die Gemeinde Everswinkel lobt gemeinsam mit der Firma Innogy Westenergie wieder den Klimaschutzpreis aus. In diesem Jahr dreht sich alles um Singvögel. Einige von ihnen, allen voran die hier relativ häufigen Meisenarten, helfen offenbar dabei, die Anzahl der unbeliebten Eichenprozessionsspinner zu reduzieren, heißt es in der Ankündigung. Aus diesem Grund möchte die Everswinkeler Gemeindeverwaltung in diesem Jahr alle Projekte fördern, die die quirligen Singvögel bei ihrer „Arbeit“ unterstützen.

Wer ehrenamtlich Nistkästen gebaut und aufgehängt hat, wer mit Trinkwasser und Futterstellen hilft, damit die Altvögel bei der Jungenaufzucht nicht schlappmachen, oder wer eine Wildblumenwiese angelegt hat beziehungsweise einen Teil seines Gartens einmal brach liegen ließ, damit die Jungvögel auch dauerhaft Nahrung finden, ist für die Teilnahme prädestiniert.

Wer beim Wettbewerb mitmachen möchte, sollte Fotos einreichen zusammen mit einer kurzen Geschichte und dies an die Gemeindeverwaltung schicken: per Post mit dem Stichwort „Klimaschutzpreis 2020“ direkt ins Rathaus, Am Magnusplatz 30, oder per E-Mail an schumacher@everswinkel.de. Einsendeschluss ist der 31. Oktober. Eine Jury wird über die besten Beiträge entscheiden. Unter diesen wird das Preisgeld von 1000 Euro bei der offiziellen Preisverleihung Ende November aufgeteilt. „Mitmachen lohnt sich also“, heißt es weiter.