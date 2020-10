Das nächste Kindergartenjahr startet zwar erst im August 2021, doch laufen die Vorbereitungen traditionell im Herbst an. Für gewöhnlich öffnen die Kindergärten ihre Pforten und laden interessierte Eltern zum Tag der offenen Tür ein und stellen ihr Betreuungsangebot im Detail vor. In Zeiten von Corona müssen die Verantwortlichen jedoch umdenken. Individuelle Beratungsgespräche vor Ort lautet der Ansatz. So auch in der Kindertageseinrichtung St. Vitus. Deren Leiterin Agathe Kerßenfischer berichtet nun über die ersten Eindrücke in dieser besonderen Zeit.

„Die ersten Termine haben nun stattgefunden, die nächsten sind vereinbart.“

Das nun angebotene individuelle Verfahren habe durchaus Vor- und Nachteile. „Die Gespräche finden eher nachmittags statt. Dadurch haben wir natürlich einerseits mehr Zeit, und Eltern bekommen quasi eine Einzelführung, alles läuft individueller ab. Beim normalen Tag der offenen Tür sehen die Eltern mehr Mitarbeiter und den laufenden Betrieb. Man kann das nicht direkt miteinander vergleichen.“ Die ersten Reaktionen der Eltern seien durchweg positiv. Allen Beteiligten sei die besondere Situation bewusst, in der die Gespräche und Besichtigungen angeboten werden. Selbstredend würden dabei Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes befolgt. Auch der Desinfektionsspender am Eingang ist Standardausrüstung der Einrichtung.

Grundsätzlich haben Eltern für jedes Kind einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. In Everswinkel und Alverskirchen sei die Situation relativ entspannt, so Kerßenfischer und verweist auf den Neubau des evangelischen Johannes-Kindergartens im Jahr 2018 und die damit gestiegene Kapazität. „Wir konnten alle Kinder auf der Liste aufnehmen“, blickt sie auf das letzte Verfahren in ihrer Einrichtung zurück.

Zur Wahl stehen die Kindertageseinrichtung St. Agatha in Alverskirchen, der evangelische Johannes-Kindergarten, die Kita St. Magnus, die Kita St. Vitus mit ihren beiden Standorten in der Bergstraße sowie der Schorlemerstraße, der Naturkindergarten Hollerbusch und die Kita Weidenkorb in Everswinkel.

Auf den Anmeldebögen geben die Eltern die Wunsch-Kita für ihre Kinder an und die gewünschte Betreuungszeit, die zwischen 25 und 45 Stunden pro Woche variieren kann.

Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten einer Kita seien sehr unterschiedliche Aspekte, glaubt Kerßenfischer.

Oftmals sei die Entscheidung für eine Einrichtung gefallen, die die Eltern einst selbst besuchten oder aber in der ein Geschwisterkind der künftigen Kindergartenkinder betreut wurde.

Die Anmeldungen werden in allen Kindergärten vom 26. Oktober bis 6. November entgegen genommen. Die Eltern werden gebeten, den Impfpass und einen Nachweis der Masernimpfung mitzubringen. Im März 2021 werden die Eltern dann informiert.