Es sind schwere Zeiten für die Tourismusbranche. Normalerweise würden in diesen Tagen viele Urlauber die zweite Woche der Herbstferien genießen – und das üblicherweise fernab der Heimat in wärmeren Gefilden. Doch in Zeiten von Corona ist daran kaum zu denken, wie auch ein Blick nach Everswinkel verdeutlicht.