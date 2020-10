Unfall auf der L 520 bei Alverskirchen: Zwei Menschen wurden bei einem Unfall schwer verletzt, der sich am Freitag, gegen 17.25 Uhr auf der Landstraße 520, zwischen Sendenhorst und Everswinkel, ereignete.

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilt, befuhr eine 32-jährige Frau aus Sendenhorst mit ihrem Pkw, die L 520 aus Sendenhorst kommend in Fahrtrichtung Everswinkel. In einer Kurve kam die junge Frau aus bisher unbekannten Gründen leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Als Reaktion lenkte sie ihr Fahrzeug nach links, geriet ins Schleudern und kollidierte daraufhin auf der Gegenfahrspur mit dem entgegenkommenden Pkw eines 41-jährigen Mannes aus dem Kreis Gütersloh. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer.

Bei dem Unfall wurden die beiden Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Foto: Max Lametz

Ein Rettungshubschrauber flog die 32-jährige Sendenhorsterin in ein Krankenhaus. Ein Rettungswagen transportierte den Mann aus Langenberg zur weiteren Behandlung ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Unfallfahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Polizei. Den Sachschaden schätzen die Beamten derzeit auf rund 30.000 Euro. Die Landstraße war für zirka zwei Stunden vollgesperrt.