Der Abend findet statt am Donnerstag in der nächsten Woche, 5. November (Donnerstag) von 19.30 bis 21.45 Uhr in den Räumen der Kindertagesstätte Weidenkorb (Kolpingstraße 32). „Kindheit hat heute nicht mehr die Unbeschwertheit früherer Jahrzehnte. Das Lernen steht im Vordergrund, frühkindliche Bildung und Förderung sind die zentralen Themen“, heißt es in der Pressemeldung des Familienzentrums. „Der Schwerpunkt der Arbeit im Kindergarten ist das Spiel.“ Es werde frei gespielt und angeleitet gespielt. Es gibt Regelspiele, Lernspiele, Bewegungsspiele, Spiele zum sozialen Lernen und vieles mehr.

„Wie passen der Wunsch nach Förderung und das kindliche Spiel zusammen?“ „Welchen Stellenwert hat das freie Spiel im Kindergarten?“ „Warum sollen Kinder überhaupt spielen?“ Diese und andere Fragen sind Schwerpunkt des Vortrags-Abends. Anhand praktischer Beispiele werden die Verbindung zwischen Spielen und Lernen erläutert und die Fragen der Eltern zu angemessenem Spiel beantwortet.

Der Abend wird geleitet von Klaus Fischer, Diplom-Sozialpädagoge und systemischer Familientherapeut. In den Räumen der Kindertagesstätte Weidenkorb sind die Hygiene- und Abstandsregeln der Coronaschutzverordnung einzuhalten.

Eine Anmeldung zu dem Vortrag im Vorfeld ist unbedingt erforderlich und bis zum morgigen Donnerstag, 29. Oktober, möglich: direkt im Familienzentrum zwinkel oder telefonisch unter 0 25 82/74 74. Die Teilnahme ist kostenfrei.