Schwierig, aber lösbar

Ob es an Everswinkels zentraler Kreuzung einmal richtig rund gehen wird, steht noch in den kommunalpolitischen Sternen. In seiner letzten Sitzung in der personellen Besetzung befasste sich der Planungsausschuss nach dem Auftakt Anfang Juni nun zum zweiten Mal mit dem möglichen Projekt „Kreisverkehr“ an Bahnhof-, Hove-, Warendorfer und Freckenhorster Straße. Die vergangenen Monate waren vom Planungsbüro Gnegel (Sendenhorst) dazu genutzt worden, die Überlegungen in eine Planskizze zu übertragen und sich auch mit den Dimensionen und verkehrstechnischen Anforderungen zu beschäftigen.

„ „Da einen Kreisverkehr reinzubringen, ist nicht ganz so einfach. „Da einen Kreisverkehr reinzubringen, ist nicht ganz so einfach. “ Planer Rodegang Elkendorf

Gnegel-Geschäftsführer Rodegang Elkendorf sprach vom „Verkehrsherzen von Everswinkel“. Der Abriss des Gebäudekomplexes auf dem Eckgrundstück Freckenhorster Straße/Bahnhofstraße und die Bereitschaft des Eigentümers, einen Teil der Fläche für jene verkehrliche Lösung zur Verfügung zu stellen, ermöglichte dieses Gedankenspiel überhaupt erst. Klar ist von Anfang an: Es wird eng.

Die Kreuzung sei so knapp bemessen, dass derzeit Radfahrer gezwungen seien, sich im Verkehrsraum aufzuhalten und beim Abbiegen mitten auf der Fahrbahn stehen zu müssen, beschrieb Elkendorf den Status quo. „Da einen Kreisverkehr reinzubringen, ist nicht ganz so einfach.“ Zumal die Zugangsstraße teilweise ungünstig – weil leicht versetzt – zueinander lägen. „Ein 30-Meter-Radius ist so das Kleinste, was man einplanen kann.“ Die Fahrbahn hätte dabei eine Breite von 5,50 Metern zuzüglich 2,50 Meter befahrbaren Innenbereichs.

Eine dem Ausschuss ebenfalls vorgestellte 33-Meter-Variante würde schon nicht mehr funktionieren. Die Kurvenbereiche würden schlechter und gewisse Fahrbeziehungen teilweise unmöglich. „Größer ist hier kontraproduktiv“, resümierte der Planer, der Vor- und Nachteile eines Kreisverkehrs an der Stelle generell gegenüberstellte.

„Die Leichtigkeit des Verkehrs wird erhöht, er fließt schneller ab“, Frontalzusammenstöße werde es künftig nicht mehr geben. Zudem werde das städtebauliche Bild „erheblich verbessert“. Nach mehrfacher Überarbeitung von Schleppkurven, Radien, Ausbaubreiten und Planungsdetails zusammen mit dem Kreis Warendorf habe der eine grundsätzliche Zustimmung signalisiert – auch wenn der angedachte Kreisel nicht ganz den gängigen Richtlinien entsprechen würde. „Aber es gibt ja auch Ausnahmen.“

„ Der Kreisverkehr funktioniert! Der Kreisverkehr funktioniert! “ Planer Rodegang Elkendorf

Kleiner Knackpunkt bleibt der – wenn auch seltenere – Begegnungsverkehr von LKW und Sattelschleppern sowie Gelenkbussen in der Verkehrsbeziehung Hovestraße-Warendorfer Straße. Da seien eventuell auch mal ein „vorsichtiges Rangieren und gegenseitige Rücksichtnahme“ erforderlich. Den LKW-Verkehr aus dem Bereich zu verdrängen, wäre wohl ein schwieriges Unterfangen, da die Hovestraße vom Straßenverkehrsamt des Kreises als bedeutsam für den gesamten Verkehr eingestuft wird. Nur wenn eine – nachgewiesene – Gefahrenlage bestehe und gleichzeitig auch eine Alternativroute für den Schwerlastverkehr im Rahmen eines Gesamtkonzeptes nachgewiesen werde, sei so ein Antrag (mit ungewissem Ausgang) denkbar.

Planer Elkendorf bilanzierte am Ende: „Der Kreisverkehr funktioniert.“ Aber es ist noch eine längere Strecke bis zum Ziel. „Wir sind hier ganz am Anfang. Das ist keine Ausführungsplanung, das ist eine Machbarkeitsüberlegung.“ Der Ausschuss votierte einstimmig, das Projekt weiter voranzutreiben. Zunächst soll die Förderfähigkeit geprüft werden. Mit den weiteren Schritten wird sich der Planungsausschuss dann in neuer Zusammensetzung befassen.