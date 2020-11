36 Jahre wertvolle Hilfe geleistet

Seit nunmehr 36 Jahren gibt es die Kleiderkammer der KFD St. Magnus in Everswinkel. Unterschiedliche Gründe haben das Leitungsteam der Katholischen Frauengemeinschaft veranlasst, diese von vielen Bürgern genutzte und geschätzte soziale Einrichtung nun zu schließen. „Nicht zuletzt in Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Pandemie haben wir uns entschlossen, die Kleiderkammer aufzugeben“, sagt Sigrid Kiel , Leiterin der Einrichtung und „Frau der ersten Stunde“, im Rahmen eines Pressegesprächs.

„Da die Räumlichkeiten derzeit viel zu klein sind und einige Frauen ohnehin ausscheiden wollten, ist es jetzt auch der richtige Zeitpunkt“, erläutert sie weiter. Wegen der beengten Räumlichkeiten habe man die Kleiderkammer seit März diesen Jahres ohnehin nicht mehr öffnen können. „Bis dahin hatten wir eine starke Nachfrage nach unseren Kleidungstücken.“

Es war im Jahr 1984, als Maria Berg, damalige Vorsitzende der KFD, den Impuls zur Gründung der Kleiderkammer gegeben hatte. Zunächst waren es mit Angela Bürger , Maria Stuppe, Irmgard Kemker und Sigrid Kiel vier Frauen, die voller Begeisterung den Gedanken aufgriffen und in die Tat umsetzten. Sigrid Kiel hatte von Anfang an die Leitung der Einrichtung übernommen. Durch ihre kontinuierliche Tätigkeit über 36 Jahre war sie so etwas wie das „Gesicht“ der Kleiderkammer.

Viele ehrenamtliche Helferinnen haben sich im Laufe der Jahre in ihrer Freizeit in zahllosen Stunden für „ihre“ Kleiderkammer engagiert. Das waren Pauline Benter, Angela Bürger, Heidi Burghoff, Lore Gromke, Anni Hendker, Hanni Hobbeling, Mechthild Kemper, Irmgard Kemker, Irmgard Kuhlmann, Elisabeth Münstermann, Helga Niggl, Ulla Pellmann, Maria Rottwinkel, Inge Strelow und Maria Stuppe. Zum Team der Kleiderkammer gehörten zuletzt Leni Brüse, Anja Eckel, Elisabeth Herding, Irmgard Hütig, Agnes Kamphans, Sigrid Kiel, Waltraud Rabe, Leni Richert, Elisabeth Schlüter, Erika Stuppe, Karin Timmermann, Gertrud Welzel, Ida Witte und Beate Zilles.

Mit der Nutzung der Kleiderkammer war je nach Kleidungstück ein kleines Entgelt verbunden. Das Geld wurde gesammelt und dann für zahlreiche soziale und karitative Einrichtungen gespendet. Genannt seien beispielhaft soziale Dienste wie das Frauenhaus Warendorf, der Sozialdienst Katholischer Frauen Ahlen, die Hospizgruppe Everswinkel, Die Aktion „Kleiner Prinz“ Warendorf, „Herzenswünsche“ in Münster, Indienhilfe, Flüchtlings-Initiative, Pater Dimon vom Franziskanerorden, die Ferienfreizeit der KLJB oder der Fonds „Familien in Not“ in Everswinkel. Darüber hinaus wurden zahlreiche Projekte zur Hilfe für Opfer von Naturkatastrophen unterstützt.

„Die Restbestände im Lager der Kleiderkammer werden von den Maltesern übernommen“, beschreibt Sigrid Kiel den nächsten Schritt und damit das Ende einer Ära.