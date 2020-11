Kibaz am 13. Dezember

Dennoch möchte der Verein in Kooperation mit dem Familienzentrum am 13. Dezember die Durchführung des Kibaz (Kinderbewegungsabzeichen NRW), trotz corona-bedingter Einschränkungen, für Familien mit Kita-Kindern, ermöglichen. Geplant ist ein Stationssporteln im Wald, an dem die Familien als feste Teilnehmergruppe von Station zu Station wechseln und gemeinsame Bewegungsaufgaben bewältigen. Der Tag soll, mit genügend Abstand, dazu beitragen, mit anderen Familien einen Bewegungstag in der Natur zu erleben und ein wenig die Vorweihnachtszeit zu genießen. Termin und Uhrzeit werden Anfang Dezember bekanntgegeben. Interessierte Familien können sich dann im Familienzentrum anmelden.

Die DJK Rot-Weiß und das Familienzentrum St. Agatha freuen sich, dass man in diesem Jahr dank eines Förderprogramms des Landessportbundes NRW aufgrund der bestehenden Kooperation neues Spielmaterial für das Familiensporteln und den geplanten Psychomotorischen Spieltreff mit der Motopädin Judith Scheffer anschaffen konnte. Die Kinder können sich über eine neue Hockertreppe, einen neuen Klettertunnel und über diverses Kleinmaterial freuen. Der Sportverein hofft, im nächsten Jahr die Materialien wieder für alle Familien beim Familiensporteln einsetzen zu können. Ebenso soll der geplante Psychomotorische Spieltreff stattfinden, sobald die Durchführung wieder erlaubt ist.