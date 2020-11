Drei Beteiligte wurden am Samstag gegen 14 Uhr bei einem Unfall auf der K 3 in Everswinkel verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 81-jähriger Autofahrer aus Essen die Kreisstraße, von Everswinkel aus kommend, in Richtung Warendorf befahren. Mit ihm saßen eine 79-jährige Frau aus Essen und eine 53-jährige Telgterin im Auto.

In Höhe einer Hofzufahrt wollte der Fahrer nach links auf den Hof abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 84-jähriger Mann aus Warendorf bemerkte dies erst so spät, dass trotz eines Ausweichversuches ein Zusammenstoß der beiden Wagen nicht mehr verhindert werden konnte. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrer und die Frau aus Telgte leicht verletzt und durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Da die beiden Wagen stark beschädigt waren und nicht mehr bewegt werden konnten, musste die Fahrbahn der K3 für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.