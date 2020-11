Sendenhorst -

Von Josef Thesing

Tom Nürnberg betreibt in Sendenhorst das Fitnessstudio „Powerloft“, das nun bereits zum dritten Mal in diesem Jahr wegen Corona geschlossen bleiben muss. Das erzürnt ihn mächtig, denn in der Einrichtung gebe es strenge Abstandsvorkehrungen und Hygieneregeln, an die sich alle seine Kunden halten würden. Der Betreiber aus Everswinkel sieht seine Existenz in Gefahr.