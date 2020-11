Everswinkel -

Von Klaus Meyer

Corona hat ihn aus den Schlagzeilen verdrängt. Dazu so etwas wie Routine im Umgang mit ihm. Doch auch wenn man ihn wohl nicht so bewusst wahrgenommen hat, so war er doch da. Das Heer des Eichenprozessionsspinners (EPS) zog einmal mehr auch über die Vitus-Gemeinde hinweg und produzierte eifrig Nachkommen für die nächste Saison.