An eine unbeschwerte Adventszeit wie sonst mit Besuchermassen zum Weihnachtsbaumverkauf, Kinderbelustigung und Tennen-Café ist in diesem Jahr kaum zu denken. Ideen sind gefragt. Die wurden entwickelt, um die Freude am frischen Baum zu bewahren. Der Alverskirchener Weihnachtsbaum-Hof ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt.