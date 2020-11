Wenn man ihn aufgeklappt, trifft man auf die vertraute und bewährte Kartengrundlage der früheren Auflagen mit dem großen Übersichtsplan, den Detailplänen der beiden Ortsteile Everswinkel und Alverskirchen und den dazugehörigen Straßenverzeichnissen sowie der Aufstellung wichtiger Einrichtungen mit Angabe der Adresse und des Planquadrats. Auch die Standorte von barrierefreien Toiletten im Gemeindegebiet sind jetzt dargestellt. Und natürlich sind wieder alle Spielplätze und auch alle Ruhebänke und Schutzhütten in Alverskirchen und Everswinkel mit ihren Standorten verzeichnet, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Presseinformation mit.

„Beibehalten wurde auch die namentliche Kennzeichnung der Höfe im Außenbereich, was – wie viele Reaktionen seit der 1. Auflage in dieser Art vor Jahren gezeigt haben – die Orientierung doch erheblich erleichtert.“ Neu ist, dass ein zusätzliches Verzeichnis der Anwesen in den Bauerschaften mit Angabe des jeweiligen Planquadrats die Suche nun noch mehr vereinfacht. Der Ortsplan ist wie immer kostenlos erhältlich und liegt ab sofort im Foyer des Rathauses und in der Geschäftsstelle des Verkehrsvereins aus.