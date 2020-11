263 Geschenke für Kinder

Seit 1995 gibt es die Weihnachtspäckchen-Sammlung der Aktion „Kleiner Prinz“ in Warendorf. Im Rahmen dieses Projektes werden Organisationen und Privatpersonen gebeten, Kinder in notleidenden Regionen mit einem Päckchen unter dem Motto „Ich schenke Dir meinen Stern“ ein wenig Freude zu bereiten. Von Beginn an beteiligen sich die Katholischen Frauengemeinschaft St. Magnus und die Evangelische Frauenhilfe Everswinkel daran und sammelten eifrig Päckchen.

„Unsere Frauen haben über das ganze Jahr gestrickt, um Schals, Mützen und Handschuhe beizusteuern“, lobt Frauenhilfe-Sprecherin Annemarie Korf deren Einsatz. Süßigkeiten, Spielzeug und je nach Altersgruppe ein Kuscheltier, Malblocks, Buntstifte und Wasserfarben gehören zu den Inhalten. In der vergangenen Woche war der Abgabe-Termin für die Päckchen, die in den Privathaushalten gepackt wurden. Offensichtlich war der Aufruf von KFD und Frauenhilfe auf gute Resonanz gestoßen; denn es gab eine stetiges Kommen und Gehen.

Aber auch zu Geldspenden hatten die Frauen aufgerufen. „Aus den Erlösen der Kleiderkammer, aus der Seniorengemeinschaft St. Magnus, dem Gottesdienst der Frauengemeinschaft und aus Privatspenden sind mehr als 550 Euro für den ,Kleinen Prinzen‘ zusammengekommen“, freut sich Christiane Kösters von der KFD Auch in diesem Jahr gehen die Spenden nach Rumänien, um dort an Waisenkinder und Kinder aus bedürftigen Familien verteilt zu werden. Noch am Abend wurden die Päckchen abgeholt, bevor sie in den nächsten Tagen nach Rumänien gebracht und dort verteilt werden.

Waren es im vergangenen Jahr in Everswinkel schon 215 Päckchen, die mit viel Liebe gepackt und dekoriert worden waren, so stieg die Anzahl dieses Jahr auf 263. „Wir sind begeistert, dass trotz der Corona-Pandemie so viele Päckchen zusammengekommen sind“, bekunden Kösters und Korf ihre Zufriedenheit über das Ergebnis. „Es haben ganz viele Menschen im Dorf mitgezogen.“