Die Kinder der Kindertagesstätte St. Agatha Alverskirchen können sich bereits über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für ihren neu ausgestatten Bewegungsraum freuen. Der Förderverein der Kita hat nämlich eine neue Sprungkastenkombination spendiert.

Dank einer Spende von über 400 Euro durch den Landwirtschaftlichen Ortsverein Alverskirchen konnte diese Kombination dann sogar noch etwas größer ausfallen als zunächst gedacht. Die Spende des LOV Alverskirchen ist durch das Blühstreifen-Projekt „Alverskirchen blüht auf“ ermöglicht worden, mit dem im zweiten Jahr prächtige Wildblumen-Streifen angelegt wurden. Insgesamt wurden rund 100 Kilogramm Saatgut verteilt entlang des Radweges jenseits des Ortsausgangs in Richtung Sendenhorst auf einer Länge von eineinhalb Kilometern, am Radweg nach Everswinkel nahe des Hofes Kuhlmann sowie großflächig auf rund 700 Quadratmetern vis-à-vis zur ehemaligen Hofstelle Reinsch am Randes des Naturschutzgebietes Dorffeld.

40 000 Quadratmeter kamen zusammen, fast 30 Blumensorten blühten auf und 48 Bürger und Vereine machten letztendlich mit bei der zweiten Aktion und übernahmen eine Blüh-Patenschaft. „Ein besonderer Dank gilt dabei den Landwirten, die ihre Flächen dafür umsonst zur Verfügung gestellt haben. Die vielfältige Blütenpracht konnte bis in den Spätherbst hinein bewundert werden“, freut man sich seitens des Fördervereins. Die Früchte konnten nun die Kinder ernten – sie halfen fleißig mit beim Auspacken und probierten die neuen Geräte direkt mit Begeisterung aus.