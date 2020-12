Investitionsschub für die Spielplätze

In der Gemeinde haben die Spielplätze traditionell einen hohen Stellenwert. 18 Anlagen gibt es derzeit, dazu kommen fünf Bolzplätze , zwei Seniorensporteinrichtungen sowie eine Skater-Anlage, die sich auf insgesamt 23 000 Quadratmetern verteilen. Den Schwerpunkt bei den Unterhaltungs- und Ersatzmaßnahmen hatte die Gemeinde im laufenden Jahr auf den Spielplatz Am Breiten Busch gesetzt. Der sollte attraktiviert werden, und dazu wurden auch die Bürger mit ins Boot geholt. Die beteiligten sich rege am Ideenprozess. Unterm Strich steht nun der erste Spielplatz in der Gemeinde, der insbesondere auf Kleinkinder ausgerichtet ist. „Das hatten wir so noch nicht“, wies Schumacher auf die Besonderheit hin.

„ Wir haben alles erreicht, was wir wollten. Wir haben alles erreicht, was wir wollten. “ Umweltberater Bernd Schumacher

Im nächsten Jahr geht es nun um die „Klassiker“, wie es Schumacher formulierte. In den Blick genommen werden Geräte, die 20 Jahre und mehr ihren Dienst getan haben und nun hinsichtlich der Materialermüdung langsam von der Fahne gehen. Die kostspieligste Ersatzbeschaffung wird sich auf dem Spielplatz der Grundschule Alverskirchen abspielen. „Wir haben versucht, das Spielgerät über die Jahre zu reparieren, aber das ist nun so nicht mehr zu halten.“ Die große Holzkonstruktion hat ihre Zeit hinter sich. Für ein neues multifunktionales Spielgerät kalkuliert die Gemeinde mit einer Investition in Höhe von 37 000 Euro.

Der Spielplatz Am Breiten Busch in Alverskirchen nach der Neugestaltung. Hier entstanden erstmals auf einem Spielplatz der Gemeinde spezielle Elemente für Kleinkinder. Foto: Klaus Meyer

Auf dem Spielplatz Gartenstraße wird ein Sandspielbereich neu gestaltet; dafür stehen 6 000 Euro in der Finanzplanung. Die großen Robinienschaukeln auf dem Ritterspielplatz Möllenkamp und dem Piratenspielplatz Vinckenbusch werden ausgetauscht (5 000 Euro), der Spielplatz Horststraße erhält einen Mini-Bagger, die Anlage Esch 1 einen Anhänger für die Eisenbahn. Aufgepeppt werden soll zudem die Skater-Anlage Am Haus Borg. Dort habe es ein Gespräch mit Jugendlichen gegeben. Erkenntnis: „Da müssen wir etwas machen“, eine optische Aufwertung sei angesagt. So werden neue Sitzgelegenheiten geschaffen, Mülleimer installiert sowie der Oberflächenbelag im Bereich der Quarter-Pipe und des Basketballkorbes verbessert.

Summa summarum kommen 57 000 Euro an investiven Ausgaben zusammen. „Das ist deutlich mehr, als wir sonst immer hatten“, bilanzierte Schumacher, der schon einmal andeutete, dass es auch im Jahr 2022 eine größere Maßnahme geben werde. Dann stehen gar 59 000 Euro in der Haushaltsplanung. Darüber hinaus sind im kommenden Jahr diverse Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen wie etwa Fallschutz- und Bodenarbeiten oder der Austausch von Einzelteilen von Schaukelsitzen über Balken bis zu Schildern, die sich auf 26 500 Euro summieren.