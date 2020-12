Wegen der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen werden in der Johannes-Kirche insgesamt fünf Gottesdienste angeboten. Um 15 und um 16 Uhr gibt es zwei Christvespern für Familien mit Kindern. Das mit Kindern der Gemeinde eingeübte Krippenspiel wird darin in einem Video-Clip gezeigt. Um 17 und 18 Uhr folgen zwei besinnliche Christvespern, und um 22 Uhr findet die traditionelle Christmette statt.

Alle Gottesdienste finden in verkürzter Form statt. „Wir werden mit einer etwa 15-minütigen Andacht in der Kirche beginnen und anschließend nach draußen gehen, um dort gemeinsam zu singen, den Abschlusssegen zu empfangen und das Friedenslicht von Bethlehem miteinander zu teilen“, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde.

Wegen der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung erforderlich. Am kommenden Dienstag, 8. Dezember, sowie am folgenden Mittwoch, 9. Dezember, werden in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 0 25 82/96 02 im Everswinkeler Gemeindebüro Anmeldungen entgegengenommen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich im Zeitraum vom 8. Dezember, 9 Uhr, bis 10. Dezember, 12 Uhr auf der Homepage der Kirchengemeinde (ek-ef.de) online anzumelden. Bei einer Anmeldung können nur Personen aus einem Haushalt berücksichtigt werden. Zu den gemeinsamen Gottesdiensten beider Gemeindebezirke am 1. Weihnachtstag in Freckenhorst und am 2. Weihnachtstag in Everswinkel sind Anmeldungen nicht erforderlich.