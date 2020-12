Die Einzelhändler und Dienstleister in der Gemeinde Everswinkel haben mit den Corona-Einschränkungen zu kämpfen. „Geschäfte gehören aber zu einem lebendigen Ort dazu. Darum ist es umso wichtiger, dass die Bürger auch in schwierigen Zeiten ihren Händlern und Dienstleistern die Treue halten“, betont die Gemeindeverwaltung in einer Pressemeldung.

Im Rahmen einer gemeinsamen Aktion haben Bürgermeister Sebastian Seidel und alle Fraktionen des Gemeinderats besprochen, ein Zeichen zu setzen: 1 000 Everswinkel-Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro werden aus dem Gemeindesäckel bezuschusst. Ab sofort können sie im Verkehrsverein und im Schreib- und Spielwarengeschäft Föllen für je 19 Euro erworben werden – also sechs Euro gespart. Maximal zwei Gutscheine pro Person sind möglich.

„Das ist eine tolle Sache“, meint der IGSE-Vorsitzende Stefan Batkowski, der zugleich betont, dass nicht nur IGSE-Mitgliedsbetriebe die Gutscheine entgegennehmen können. „Um als Geschäft nachher an sein Geld zu kommen, ist es lediglich erforderlich, sich – wie die IGSE-Mitgliedsbetriebe auch – auf der Homepage www.igse-everswinkel.de das Gutscheinabrechnungsformular herunterzuladen und dieses ausgefüllt abzugeben.“ Bürgermeister Sebastian Seidel bilanziert die Gutschein-Aktion so: „Gerade zum Weihnachtsgeschäft ist doch ein Everswinkel-Gutschein unterm Christbaum ein tolles Geschenk und ein Bekenntnis zum Geschäftsleben in unserer Gemeinde!“