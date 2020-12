Keine Zeit für Kuschelklänge

Wie die Zündung eines Zwölfzylinders starten die beiden Gitarristen Christian Schmölzing und Nils Surkamp zum Auftakt den Band-Motor, die Keyboards von Thomas Kraß schleichen sich dazu, und Steffi Waltering singt, „wir tanzen auf dem Tisch – die Band spielt laut für den Gott des Rock‘n‘Roll“. Und dann sind auch schon alle „on fire“. Bassist Matthias Teuber und Drummer Tobias Niester steigen ein, los geht‘s zur siebenteiligen Titelreise. Und laut wird es mitunter, bisweilen aber auch bluesig-balladesk. Alles Eigenkompositionen, alles mit Hingabe gespielt.

„Weeping is meant for days“, die zweite Nummer, ist ein groovender Gute-Laune-Rocksong, partytauglich, aber auch ideal für die Cruiser-Tour durchs Münsterland. Sonnenbrille nicht vergessen auf dem Weg zu den Pools voller Champagner und Gold. „Money is my bitch“ und Steffi Waltering eigentlich egal, denn der wahre Reichtum offenbart sich doch in einer Liebesbeziehung. „Make me rich“ – mach mich reich . . . Ob die sechs Band-Mitglieder von „Rocktory“ „reich“ werden mit dieser CD?

Vermutlich nicht. Aber sie haben schon reichlich Zuspruch für diese Produktion erhalten. „Wir sind unglaublich dankbar, dass so viele Leute unser Crowdfunding unterstützt haben. Stolze 3335 Euro sind zusammengekommen. Dadurch können alle Kosten gedeckt werden“, freut sich Organist Thomas Kraß. Und es freue ihn, dass sehr viele Everswinkeler und Alverskirchenern zu den Unterstützern gehören. „Eine tolle Wertschätzung.“

Abgesehen von jenen, die sich mit ihrem finanziellen Beitrag die spätere CD (oder den USB-Stick) sicherten, gab es auch Leute, die einfach über einen Beitrag die Kosten für Studio und CD-Produktion unterstützten; bisweilen mit bis zu 50 Euro. „Das ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich. Wir wissen das sehr zu schätzen.“ Die beiden besonderen Bonbons, zwei „private Gigs im Garten“ waren ruckzuck „ausverkauft“. Einer soll im nächsten Sommer in einem Everswinkeler Garten stattfinden. „Das Konzept der Privat-Gigs wäre ohnehin auch für die Zukunft eine tolle Alternative zu aufwendigen Hallenkonzerten, bei denen es oft schwierig ist, die Kosten im wahrsten Sinne des Wortes wieder einzuspielen“, sagt Kraß auch mit Blick auf das mäßig besuchte Konzert in der Festhalle im Januar.

Mit einer Ballade geht‘s weiter in die Nacht. „In the night“, ein Song zum Durchatmen, zum Träumen, ein Hauch von Mystery. „Good feelings catches me“, flüstert Steffi Waltering fast, um dann bei „Free Riding“ wieder richtig Gas zu geben. Noch so ein klassischer Treiber aus solidem Hardrock-Material, bei dem man mitgehen möchte, und bei dem zum Finale ein wahres Soundgewitter einsetzt. Und Schmölzing lässt wieder seine Gitarre singen. So berauscht, führt die Nacht-Tour unweigerlich Band und Zuhörer in die Bar – „Drunk all night“. Ein Absturz? Mitnichten. „Alkohol ist der Feind, doch die Bibel sagt, ,liebe Deinen Feind‘ . . . Also runter damit, „Wine is to praise.“ Und schwups, schon ist die letzte Nummer, ein Bonus, in der Lautsprecherbox angekommen. Noch einmal „In the night“, diesmal zusammen mit „Healer“-Frontmann Michael Scheel, der dem Song als Co-Sänger noch mehr Power verleiht und die Ballade in den Rock-Tempel erhebt. Wunderbar.

Ab heute ist die CD-Premiere im Digipak mit Booklet für 15 Euro im Geschäft Föllen zu bekommen. Zugleich kann man auf www.rocktory.bandcamp.com das Album dort digital kaufen oder im eigenen „Merchshop“ der Seite in CD-Form oder auf einem USB-Stick mit graviertem Bandlogo. Sogar einen Mund-Nasen-Schutz gibt es.

