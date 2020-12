Das Urteil lautet: „Keine Frage, die Offene Ganztagsschule der Kinder der Grundschule Everswinkel platzt aus allen Nähten.“ Bereits jetzt sind über 70 Kinder dort untergebracht, weitere 50 Kinder nehmen das Betreuungsangebot von 8 bis 1 (8.00 -13.25 Uhr) in Anspruch und die Prognosen deuten darauf hin, dass die Zahlen in den nächsten Jahren weiter steigen werden. Somit ist klar, dass es auf ein größeres Raumangebot in der Grundschule hinauslaufen muss, teilen die Grünen in ihrer Pressemeldung mit. Die Gemeindeverwaltung hat dafür bereits die Mittel ab 2021 im Haushaltsplan vorgesehen.

Darum haben sich die Orts- Grünen auf Anregung von Jürgen Günther (Mitglied im Schul-Sport-und Kulturausschuss) einmal vor Ort umgesehen. Die Leiterinnen Margret Füllenkemper und Lina Ostrowski führten die Delegation der Grünen durch die Räumlichkeiten und erklärten, dass schon länger weiterer Raumbedarf besteht, zumal sich bereits jetzt das Raumangebot auf drei Gebäudeteile der Grundschule verteilt; so muss zum Beispiel der Computerraum der Grundschule zur Hausaufgabenbetreuung genutzt werden. In einem anderen Raum neben einem Klassenraum müssen sich die Kinder während des Unterrichts äußerst ruhig verhalten.

Während des Rundgangs konnten Karl Stelthove und Markus Thews noch lebhaft aus ihrer Schulzeit in diesem Gebäude erzählen, waren es doch die ersten Schuljahre, die prägten. Logisch, dass den Grünen nicht zuletzt deshalb die Stärkung der Betreuung der Grundschüler von 8 bis 1 und der Offenen Ganztagsschule bis 16 Uhr nachmittags am Herzen liegt. Die Planung bis zur Umsetzung dieses Vorhabens wird noch einige Zeit in Anspruch und es ist ambitioniert, wenn das Projekt im nächsten Jahr umgesetzt werden soll.