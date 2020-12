Everswinkel -

Das Deutsche Rote Kreuz in Everswinkel ruft am Mittwoch, 16. Dezember, zwischen 15 und 20 Uhr zur Blutspende in der Festhalle auf. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet das DRK um Voranmeldung.