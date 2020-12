Wie bereits im Frühjahr, ist die Gemeindeverwaltung dann nur noch telefonisch erreichbar. „Viele Angelegenheiten können aber – das haben die Erfahrungen zu Beginn des Jahres gezeigt – über Telefon und E-Mail gut geregelt werden“, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemeldung mit.

Für Bürgerinnen und Bürger, die wegen ihres Anliegens zwingend ins Rathaus kommen müssen, werden die Türen allerdings noch geöffnet. Einzige Einschränkung: Man muss zuvor einen Termin vereinbart haben und dann klingeln. Die Termine werden direkt mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgesprochen, die die Bürgerinnen und Bürger auch an der Tür zum Termin abholen. Diese Regelung gilt bis auf weiteres. Die Fachämter und die Ansprechpersonen findet man unter dem folgenden Link: https://serviceportal.everswinkel.de/

Zusätzlich wird in der Zeit „zwischen den Jahren“ vom 28. bis 30. Dezember der Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung wie auch schon in den vergangenen beiden Jahren vollständig eingestellt. Das Rathaus ist also vom 24. Dezember bis einschließlich 3. Januar nicht erreichbar. „Diese Regelung gilt ausdrücklich nicht für die Bereitschaftsdienste, die natürlich weiterhin aufrechterhalten werden.“

Bürgerinnen und Bürger, die in einem Notfall Hilfe benötigen, der in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeverwaltung fällt (zum Beispiel Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßen/Wege), können sich an die Notdienst-Telefonnummer wenden: 0 25 82/8 86 99. Dort werden die Anliegen entgegengenommen und die notwendigen Schritte unverzüglich eingeleitet. Dies gilt auch in allen wichtigen Fällen, die das Standesamt betreffen.

„Unser Ziel muss jetzt sein, das öffentliche Leben so weit wie es geht herunterzufahren, um möglichst wenige Begegnungen zu haben. Das gilt natürlich auch für den Betrieb der Gemeindeverwaltung“, verdeutlicht Bürgermeister Seidel. „Gleichzeitig wollen wir natürlich auch in der vor uns liegenden Zeit für unsere Bürgerinnen und Bürger da sein. Insbesondere dann, wenn es sich um einen Notfall handelt, muss die Gemeindeverwaltung ständig erreichbar sein.“