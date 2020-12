Frage zieht sich bis ins nächste Jahr

Everswinkel -

Die Vitus-Gemeinde hatte einen Bürgermeister Sebastian Seidel, und sie hat auch künftig – zumindest bis 2025 – einen Bürgermeister Sebastian Seidel. An dessen Wahlsieg vom 13. September gibt keine Zweifel – und am Auszählungsergebnis ebenfalls nicht. Der Wahlprüfungsausschuss erklärte die Wahl des Bürgermeisters am Montagabend einstimmig für gültig.