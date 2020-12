Derzeit geht „faktisch nichts mehr“

Schon im Frühjahr und im Lockdown light war keines der gewohnten Angebote mehr im Haus zugelassen. „Wir sind der Ansicht, dass nicht alles, was nach den Verordnungen erlaubt ist, auch getan werden sollte. Alles, was nicht zwingend notwendig ist, sollte unterlassen werden. Daher haben solche Angebote nicht stattgefunden“, erklärt Seidel gegenüber den WN .

Etliche Angebote mussten gestrichen werden, andere wurden in der Lockerungsphase verlegt. Die Tanzgruppen wechselten in die Turnhalle, Osteoporose- oder Qi-Gong-Gruppe an die frische Luft. Andere Träger wie beispielsweise die VHS hätten ihre Teilnehmerzahlen so reduziert, dass Veranstaltungen stattfinden konnten. Dabei, so macht Seidel deutlich, habe das HdG-Team stets auf die aktuellen Corona-Regeln reagiert.

Fortgeführt werden konnte bis zuletzt die schulische Förderung. Das Ganztagsangebot der Verbundschule und die Einzelfall-Nachhilfe des HdG seien sichergestellt gewesen. „Hier geht es natürlich darum, die teilnehmenden Schüler weiter zu begleiten, sie bei etwaigen Schwächen zu fördern und somit Eltern zu unterstützen.“ Auch die Sprachkurse für Geflüchtete durch die Flüchtlings-Initiative Everswinkel, die bislang in sehr eingeschränkter Form stattgefunden haben, sowie ein ausbildungsbegleitender Unterstützungsunterricht seien als Präsenz-Förderung im Lockdown nicht mehr zulässig.

„ Unser HdG lebt von den Begegnungen der Menschen, die dort gemeinsam arbeiten und wirken. Unser HdG lebt von den Begegnungen der Menschen, die dort gemeinsam arbeiten und wirken. “ Bürgermeister Sebastian Seidel

Dennoch bleibt das HdG „Hauptquartier“ der Flüchtlings-Initiative. „Die Hauptamtlichen versuchen den Kontakt über Mail und Telefon zu den Freiwilligen zu halten. Während der Lockerungsphase haben auch Treffen der Flüchtlingshelfer unter Beachtung der jeweils geltenden Regeln stattgefunden“, berichtet Seidel. Ferner hätten einige Freiwillige Spaziergänge mit Geflüchteten organisiert, um ein Gesprächsangebot aufrechtzuerhalten. „Es wird gerade mit Hochdruck daran gearbeitet, auch Treffen der Flüchtlings-Initiative digital anzubieten beziehungsweise Angebote der Flüchtlings-Initiative wie die Deutschkurse digital anzubieten.“

Die Digitalisierung ist aber auch für andere Bereiche in Vorbereitung. So könnten auch Angebote wie Nachhilfe, Tanzen und Töpfern per Streaming oder Video-Konferenzen angeboten werden. Ein Beispiel: Die Tanzlehrerinnen schicken den Kindern wöchentlich den „Tanz der Woche“ zum Nachmachen zu Hause. „Eines ist aber klar: Digitale Angebote können immer nur eine Ergänzung oder eine Übergangslösung sein; denn unser HdG lebt von den Begegnungen der Menschen, die dort gemeinsam arbeiten und wirken“, unterstreicht der Bürgermeister.

Für die Jugendlichen indes fiel und fällt das offene Haus in diesem Jahr öfter aus. Aus Erwachsenensicht sei es leicht zu sagen, ,Ach, dann verzichten wir halt mal auf ein paar Partys“, „aber das greift zu kurz. In der Jugend gehört es dazu, dass man sich mit Menschen trifft – ob das auf einer Party oder auf anderen Veranstaltungen ist“, weiß Seidel. „Die jungen Menschen wollen unter ihresgleichen sein und wollen etwas erleben. Diese Lebensphase hat jeder andere von uns durchlebt, und sie ist prägend für die persönliche Entwicklung.“ Insofern empfinde es Seidel als „bemerkenswert, wie gut sich die allermeisten jungen Menschen an die Kontaktbeschränkungen halten. Ich kann alle nur ermuntern, weiter durchzuhalten, wenn es auch sehr schwer fällt.“

Die HdG-Mitarbeiter sind somit auch im Einsatz, um an den Orten, an denen sich Jugendliche aufhalten, den Kontakt zu ihnen zu suchen. „Wenn nötig, weisen sie sie auch auf die Einhaltung der geltenden Regeln hin.“