Das ist das Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung, über die die Gesellschafter entschieden hatten. Der bisherige Vertrag mit der Westnetz GmbH – Tochterunternehmen der Westenergie AG – läuft zum Jahresende aus.

Betriebsführung bedeutet die ganze Bewirtschaftung. „Wir machen vom Büro die Kundenbetreuung. Die Betriebsführung regelt alle Dinge rund um die Wassergewinnung – die Förderung, die Filtration, die Pumpen und die Speicherung, also komplett die technische Betreuung“, erklärt GWE-Geschäftsführer Bernhard Feikus gegenüber den WN. Auch der Bau und die Sanierung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen, oder der Wechsel von Wasserzählern gehören zum Aufgabengebiet. „Wir sind als Headquarter in Everswinkel mit einem Dienstleister, der alle Funktionen abdeckt, die uns ein sicheres Gefühl gibt, dass wir die Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen – das war aber immer schon so.“ Im Mittelpunkt steht dabei das Wasserwerk Raestrup. Dort betreiben die GWE sechs Brunnen für die Trinkwassergewinnung und -aufbereitung.

Beim Zuschlag im Ausschreibungsverfahren habe laut Feikus das „Gesamtpaket“ den Ausschlag gegeben. „Die Bewertung geht nicht nur über den Preis, die geht auch über das Thema Qualität. Da haben sich die Stadtwerke gut ins Zeug gelegt.“ Im Übrigen kommen ohnehin nur regionale Partner für so eine technische Betriebsführung in Frage, um die Flexibilität und Geschwindigkeit bei Störfällen zu gewährleisten. „Da gibt es vorgegebene Normen, und die erfüllen weiter im Umkreis liegende Unternehmen nicht. Was ändert sich für die Vitus-Bürger? Sie haben es künftig mit zwei Gesichtern zu tun. Während bislang die Mitarbeiter der Westnetz für die Bereiche Strom, Gas und auch Wasser zuständig waren, kommt nun fürs Wasser der Mitarbeiter der Stadtwerke Warendorf.