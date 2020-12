Bewegung aus der Advents-Tüte

Weil in diesem Jahr die Turnhallen und Sportplätze auch für die Jüngsten immer wieder leer bleiben müssen, sind Ideen gefragt was man als Sportverein tun kann, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben und trotzdem Sport anzubieten.

Die Sportjugend NRW unterstützt dabei die Sportvereine mit der Kampagne #trotzdemSPORT. Die DJK Rot-Weiß Alverskirchen hat 75 Adventstüten gebastelt und diese an die jüngsten Vereinsmitglieder verteilt. In der Tüte fanden die Kinder neben gesunden Leckereien und Überraschungen auch eine bewegende Spielesammlung. Die darin enthaltenen Spielvorschläge, Mal- und Bastelideen sind besonders fürs Ausprobieren zu Hause geeignet. So kommen die Kids und ihre Eltern mit Schwung über die Weihnachtszeit ins neue Jahr.

Frank Wiesmann, Vorsitzender der DJK Rot-Weiß Alverskirchen, freut sich über die Aktion: „Wegen der Corona-Pandemie treten viele Menschen aus den Sportvereinen aus. Mit der Tütenaktion halten wir eine enge Bindung zu unseren Kindern und ihren Familien. Sicher trägt so ein kleines Bewegungsangebot zu Hause auch zur guten Stimmung und zur Stärkung der Widerstandskräfte bei.“

Die DJK Rot-Weiß Alverskirchen hofft, sobald wie möglich wieder mit der gewohnten Zahl Kinder in den zahlreichen Vereinsangeboten Sport machen zu können. Familien und Kinder die 2021 bei der DJK RWA einsteigen wollen, sind willkommen.