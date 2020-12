Freude in der Kita Weidenkorb: Unter der Überschrift „Der Fiege Weihnachtsexpress – weil du es verdient hast“ startete kürzlich eine Gemeinschaftsaktion des Fußballclubs Preußen Münster und dessen Hauptsponsor Fiege. Ziel war es, Familien und Institutionen zu finden, die sich in diesem Jahr ganz besonders für andere engagiert und sich so eine Weihnachtsüberraschung verdient haben.

Dieses Angebot hatte den Kindergartenvater Sebastian Korhammer auf den Plan gerufen. Sein Kind besucht die Gruppe „Hummelnest“ im Weidenkorb. „In der Corona-Zeit mit den vielen neuen Auflagen haben die Erzieher und Kinder es verdient, überrascht zu werden“, hatte sich Korhammer überlegt und dies bei „Antenne Münster“ angemeldet. Mit Erfolg. Und so hielt in der vergangenen Woche der „Fiege-Weihnachtsexpress“ vor dem Gebäude an der von-Galen-Straße.

Zwei Leistungsträger der Preußenmannschaft, Simon Scherder und Max Schulze Niehues, hatten es sich nicht nehmen lassen, selbst die großen und kleinen „Hummeln“ mit einem 850-Euro-Gutschein eines Münsteraner Warenhauses, einem Preußentrikot und einigen Mal-Sets zu überraschen. Kit-Leiterin Sandra Bucak freute sich riesig über die Anerkennung. „Das ist noch mal ein kleines Highlight kurz vor Weihnachten, das uns allen richtig gut tut.“