Die Überraschung und Freude bei den Beschenkten sei groß gewesen, teilen die Organisatoren mit, die selbst von der großen Spender-Beteiligung begeistert sind. „Die Weihnachtspäckchen waren liebevoll und individuell zusammengestellt, so dass unterschiedliche Bedürfnisse bedient werden konnten.“ Gerne hätte der Verkehrsverein noch weitere Menschen bedacht, was aber wegen des bestehenden Datenschutzes trotz der intensiven Bemühungen des früheren Vereinsvorsitzenden Fred Heinemann nicht gelungen sei.

Letztendlich bleibe als Fazit: Mit dieser Aktion hat der Verkehrsverein einschließlich der Beteiligten an der Aktion „eine große Solidarität für die Menschen in Alverskirchen und Everswinkel erreicht, denen es nicht so gut geht. Und das ist gut so.“ Der Verkehrsverein dankt allen Spendern und Beteiligten der Weihnachtspäckchen-Aktion.