Großalarm am Montag auf der Kreisstraße 19 zwischen Everswinkel und Raestrup. Ein Lkw-Gespann einer Speditionsfirma aus Dissen war am Nachmittag mit einer Gefahrgut-Ladung auf gerade Strecke aus noch ungeklärter Ursache offenbar auf den Radstreifen und ins Schlingern geraten, wobei der Hänger schließlich umkippte. Die gefährliche Ladung: Organisches Peroxid und flüssige Kohlenwasserstoffe. Der 45-jährige Fahrer aus Osnabrück blieb unverletzt. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, des Technisches Hilfswerks und der Polizei wurden alarmiert, dazu der ABC-Zug aus Ahlen und Mitarbeiter der Umweltbehörde. Bis zum Abend trafen immer neue Einsatzkräfte ein, auf einem nahe gelegenen Bauernhof wurde ein Einsatzzentrum eingerichtet. Die Polizei sperrte die Zufahrten von der Bundesstraße 64 und der Landstraße 793 weiträumig ab. Die Sicherungs- und Bergungsarbeiten zogen sich bis weit in den Abend hinein (weiterer Bericht folgt).