Abwasser wird teurer

Unverändert bei zwei Cent pro Quadratmeter bleibt der Zuschlag für die Straßenentwässerung. Deutlich gestiegen sind indes die Kosten für Kleinkläranlagen sowie abflusslose Gruben. Die Gebühr für Kleinkläranlagen mit nunmehr 6,26 Euro je Kubikmeter steigt damit um 23 Cent beziehungsweise 3,8 Prozent. Die für abflusslose Gruben erlebt gar einen Anstieg um 24,6 Prozent beziehungsweise effektiv 70 Cent pro Kubikmeter von 2,85 auf 3,55 Euro. Laut TEO ergeben sich für einen Musterhaushalt am Beispiel des Bundes der Steuerzahler – mit 200 Kubikmeter und 130 Quadratmetern – jährliche Abwasserkosten von 592 Euro und damit 16 Euro mehr als 2020. Der Durchschnitt auf Kreisebene liege für diesen Muster-Haushalt bei 634 Euro, auf Landesebene bei 726 Euro im Jahr. Die TEO empfiehlt angesichts der Anpassungen bei den Gebühren „die persönlichen Abschläge zu überprüfen“.

Laut Wirtschaftsplan für 2021 stehen einige Investitionen in die abwassertechnische Infrastruktur in der Vitus-Gemeinde an. So sei nach der Inspektion der Abwasserleitungen sowie der hydraulischen Prüfung des gesamten Gebietes ein Sanierungsbedarf am Kanalsystem in der Straße „Am Feuerwehrhaus“ festgestellt worden. In den nächsten Jahren seien Kanalsanierungen an Bahnhofstraße, Freckenhorster Straße und Am Magnusplatz vorgesehen. Zudem sei die Münsterstraße ins Auge genommen worden. Nach Kanalinspektion und Zustandsbewertung im Zusammenhang mit der gemeindlichen Maßnahme an der Wiemstraße wurde festgestellt, dass am Kleikamp bis zum Kreuzungsbereich eine Kanalsanierung fällig ist. Kalkuliert ist die mit rund 500 000 Euro.

Auch in die Kläranlage muss wieder Geld „gepumpt“ werden. Für den dauerhaften Erhalt des Regenüberlaufbeckens ist eine betontechnische Sanierung erforderlich, die mit rund 120 000 Euro kalkuliert ist. An der Kläranlage soll 2021 eine Photovoltaik-Anlage (Nennleistung 30 Kilowatt Peak) errichtet werden. Durch die Erweiterung der Stromproduktion vor Ort mittels Blockheizkraft und Photovoltaik-Anlage könnte „ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs durch die eigene Produktion gedeckt“ und eine Einsparung beim externen Strombedarf mit den verbundenen erheblichen Nebenkosten erzielt werden. Außerdem soll ein Messhaus errichtet werden, um die Messtechnik vor Witterungseinflüssen zu schützen. Investitionen gibt es ferner am 25 Jahre alten Hauptpumpwerk Alverskirchen, das technisch saniert wird (laufende Gesamtmaßnahme: circa 220 000 Euro) sowie am Pumpwerk Vitus-Bad, das einen eigenen Stromanschluss erhalten soll. Last but not least steht noch die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens an. Die Regenrückhaltung für das bestehende Baugebiet „Auf dem Knapp“ wird im Zuge der Baulandentwicklung „Bergkamp III“ als Gesamtbecken verwirklicht. Summa summarum beinhaltet der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebs TEO AöR für Everswinkel Investitionen von insgesamt 3,8 Millionen Euro.