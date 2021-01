Die Landjugend hat jetzt in Alverskirchen ausgediente Weihnachtsbäume eingesammelt – dieses Mal unter besonderen Bedingungen, wie es in einem Bericht heißt.

Aufgrund der weiter voranschreitenden Corona-Pandemie konnte die Landjugend die Bäume nicht wie in den Vorjahren mit einer großen Gruppe, die von Tür zu Tür geht und insgesamt einen geselligen Tag verbringt, einsammeln. Stattdessen machten sich die Vorstandsmitglieder in drei Gruppen mit je drei Teilnehmern, je ein Fahrer und zwei Sammler, auf den Weg und „befreiten“ das Dorf in Rekordzeit von den Tannenbäumen. Nach weniger als zwei Stunden war die Arbeit getan. Währenddessen stand auf dem Kirchplatz eine Spendenbox bereit, in die Geld für die Aktion gelegt werden konnte. Außerdem war es möglich, Spenden per Überweisung auf das Konto der Landjugend einzuzahlen. Die Verantwortlichen freuen sich über bisher rund 900 Euro, die für die Nothilfe des Deutschen Roten Kreuzes zusammengekommen sind. Noch bis einschließlich 23. Januar können weitere Spenden eingezahlt werden (Konto KLJB Alverskirchen – IBAN: DE70 4036 1906 2733 7498 00), um die Corona-Nothilfe des DRK und damit von der Krise gebeutelte Menschen und Familien zu unterstützen.

Ein großer Dank gilt daher nicht nur den Helferinnen und Helfern sowie den Familien, die die Maschinen zur Verfügung stellten, sondern auch den Spenderinnen und Spendern.

Der Vorstand der Landjugend freut sich laut Bericht bereits auf eine hoffentlich wieder „normale“ Tannenbaumaktion mit vielen Helfern im Jahr 2022.