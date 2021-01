Die Kolpingjugend hat jetzt ausgediente Weihnachtsbäume eingesammelt – aktuell unter besonderen Bedingungen. Die Kolpingjugend hat dazu einen Bericht verfasst:

Die Tannenbaumsammelaktion startete bei ruhigem Winterwetter. Gewappnet gegen die teils stacheligen und harzigen Tannenbäume machte sich die Kolpingjugend wieder in Everswinkel auf den Weg und sammelte die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Viel Planung und Überlegungen war schon in den Wochen vor Weihnachten erbracht worden, um die Sammlung überhaupt machen zu können. Neben einer Reduzierung der Anzahl der ehrenamtlichen Helfer kamen in diesem Jahr eine höhere Anzahl an Traktoren zum Einsatz.

Dabei waren insgesamt 25 Helfer und Helferinnen in Gruppen von je zwei Personen sowie acht Traktoren mit Anhängern im Einsatz. Unter organisatorischer Leitung von Nils Kirschke wurden die Tannenbäume Bezirk für Bezirk in Everswinkel gegen eine kontaktlose und freiwillige Spende eingesammelt.

Anders als in den vergangenen Jahren dienen die ausgedienten Tannen in diesem Jahr nicht dem traditionellen Osterfeuer, sondern wurden zunächst auf dem Hof Wellenkötter zwischengelagert und anschließend gehäckselt. Ein großes Lob an die Helferinnen und Helfer gab es von Nils Kirschke für das disziplinierte Verhalten während der Sammlung und der Bereitschaft, die Aktion zu unterstützen.

Die Kolpingjugend bedankt sich besonders bei den Familien Brockhausen, Günther und Karl Deckenbrock, Höhmann, Leuer, Püning, Schapmann und Robert Schlüter, die Trecker und Anhänger zur Verfügung gestellt haben. Ein großer Dank gilt auch der Familie Wellenkötter für die Bereitstellung des Hofes und für das Häckseln der Bäume.

Der Erlös der Tannenbaumaktion wird in diesem Jahr an das Frauenhaus in Warendorf gespendet. Für alle, die dessen Arbeit noch mit einem Betrag unterstützen wollen, geben wir die Bankverbindung bekannt: IBAN DE78 4005 0150 0134 9758 04 oder PayPal (spende@kolpingjugend-everswinkel.de).