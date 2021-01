Der Abwasserbetrieb TEO hat die gesetzliche Aufgabe, das gesamte öffentliche Kanalnetz – Hauptkanal, Schächte und Grundstücksanschlussleitungen – in einem Turnus von 15 Jahren mittels einer speziellen Kameratechnik auf seinen Zustand zu untersuchen. Dazu wurden die Entwässerungsgebiete von Telgte, Everswinkel, Ostbevern und Beelen in Teilgebiete aufgeteilt, um sicherzustellen, dass im Laufe der 15 Jahre das gesamte Kanalnetz inspiziert wird.

„Mit der Kanalinspektion wird ab dem 1. Februar in Telgte gestartet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach weiteren Arbeiten in Ostbevern folgt Everswinkel. Dort wird das Kanalnetz im Bereich der Johann-Bernhard-Straße überprüft, ehe die Arbeiten in Beelen weitergeführt werden. Dazu werden die Kanäle des Misch-, Schmutz- und Regenwassernetzes zunächst gespült und danach mit einer selbst fahrenden Kamera unter­sucht, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch öffentliche Anschlussleitungen, die das Abwasser von den einzelnen Grundstücken ableiten, werden mituntersucht. Die Untersuchung dieser Gebiete ist vor­aussichtlich im Dezember 2021 abgeschlossen, so die Planung laut TEO. Für die Arbeiten werden zwei Fahrzeuge eingesetzt, die die notwendigen Geräte an Bord haben. Es handelt sich bei den Arbeiten um „Wanderbaustellen“ – die Fahrzeuge bewegen sich dabei von Schacht zu Schacht. Behinderungen des laufenden Verkehrs könnten dabei nicht ausgeschlossen werden.