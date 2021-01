Einmal im Jahr geht der Everswinkeler Hegering auf Taubenjagd. Traditionell werden die Taubenbrüste der erlegten Tiere später bei der alljährlichen Generalversammlung als köstliche Suppe oder Gulasch serviert. Doch ob Corona fiel die Hauptversammlung aus, und somit auch der Genuss dieser Spezialität.

„Wir gehen in zwei Wochen erneut auf Taubenjagd und da haben wir vom Vorstand überlegt, wem wir mit einer leckeren Taubensuppe eine Freude machen können. Schnell sind wir auf das St. Magnus-Haus gekommen“, berichtet Marcel Kortenjan , stellvertretender Hegeringsleiter, am Mittwoch bei der Übergabe.

61 Bewohner und zwölf Senioren der Tagespflege können an diesem Tag ein ganz besonderes Mittagessen genießen. Jens Hinkemann von der Hausleitung zeigt sich hocherfreut über die großzügige Spende. „Es ist nicht nur die reine Suppe, wir haben auch im Vorfeld mit den Bewohnern das Thema Jagd und Hegen und Pflegen des Hegerings behandelt. Das ist eine willkommene Abwechslung“, so Hinkemann und fügt an, er sei gespannt auf den Geschmack, denn eine Taubensuppe habe er selbst noch nie gegessen. Im Gegensatz zu vielen älteren Bewohnern, die das Gericht wohl noch von früher kennen.

Der 210 Mitglieder starke Everswinkeler Hegering erlegt die Tauben in erster Linie, um die Ernte der Landwirte zu schützen, denn diese Vögel seien in einigen Bereichen ein ernstes Problem. Vor allem der häufige Taubenfraß an Rapspflanzen sei den Landwirten ein Dorn im Auge und führe oftmals zu hohen Verlusten.

Die Vögel pickten das Saatgut weg, ernährten sich aber auch von anderen wachsenden Pflanzenkulturen wie Bohnen, Erbsen, Getreide, Zuckerrüben oder Mais. Das führe für die betroffenen Landwirte zu hohen Ernteschäden, so Kortenjan.