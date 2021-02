„Wir mussten viel improvisieren“

Der erste Lockdown bedeutete für Bernhard und Gerlinde Kemker vor allem eines: Verunsicherung. Wie in jedem anderen Unternehmen galt es, die Hygieneregeln einzuhalten und Sicherheitsabstände zu wahren. „In unserem Ladenlokal konnten wir die Sicherheitsabstände nicht ohne enormen Aufwand einhalten. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das Geschäft zu schließen und die Ware stattdessen in unserem Gewächshaus anzubieten“, erzählt Bernhard Kemker.

Während andere Geschäfte während des Lockdowns seinerzeit komplett schließen mussten, hatten Gärtnereien Glück im Unglück. Genau wie Baumärkte durften sie unter strengen Hygieneregeln weiter ihre Pforten für Kunden öffnen. Anders sah das für den Alverskirchener Betrieb jedoch für den wichtigen Verkauf auf den Wochenmärkten aus. „Wir haben zum Beispiel jede Woche einen Stand auf dem Markt am Domplatz in Münster. Weil natürlich auch dort die Hygieneregeln und damit auch Sicherheitsabstände eingehalten werden mussten, dürfen wir nur noch alle zwei Wochen unsere Waren dort verkaufen. Das sind enorme Umsatzeinbußen“, sagt Bernhard Kemker, der dennoch die Verantwortlichen lobt. „Es war wirklich eine kluge und faire Idee der Verantwortlichen, das Platzproblem auf diese Weise zu lösen“, bilanziert er.

„ Die Leute haben während der Krisenzeit ihre Selbstversorgermentalität entdeckt. Die Leute haben während der Krisenzeit ihre Selbstversorgermentalität entdeckt. “ Gerlinde Kemker

Das Kaufverhalten der Kunden habe sich im Frühjahr darüber hinaus stark geändert. So habe man in der Gärtnerei feststellen können, dass eine starke Verlagerung von Blumen zu Gemüsepflanzen zu erkennen war. „Die Leute haben während der Krisenzeit ihre Selbstversorgermentalität entdeckt“, beschreibt Gerlinde Kemker das Phänomen. Besondere Nachfrage gab‘s demnach bei Gemüsepflanzen und Obstbäumen.

Dann kam der Lockdown light Mitte Oktober, und wieder musste Kemker umplanen und improvisieren. „Das Kaufverhalten hat sich abermals geändert. Unsere Kunden wollten es sich viel früher als in den Vorjahren zu Hause gemütlich und heimelig machen“, berichtet Gerlinde Kemker. Die Mitarbeiter der Gärtnerei setzten alles daran, die Kundenwünsche zu erfüllen und etwa Gestecke für den Advent zu kreieren. Doch kaum war das Weihnachtsgeschäft in voller Fahrt, kam der nächste Schock: Aufgrund der drastisch steigenden Infektionszahlen in Deutschland mussten die meisten Geschäfte ab Mitte Dezember im Zuge des zweiten Lockdowns geschlossen werden.

„Für uns war das ein großes Zittern und Zagen. Es war eine gefühlte Ewigkeit, in der wir nicht wussten, wie es bei uns weitergeht“, so Bernhard Kemker. Und wieder hatte die Gärtnerei Glück im Unglück. Mit der für Nordrhein-Westfalen geltenden Verordnung durften Blumen-Fachgeschäfte ihren Betrieb weiterführen. „Wir mussten wirklich viel improvisieren. Ich möchte mich deshalb noch einmal ganz herzlich bei meinen engagierten Mitarbeitern bedanken. Ohne sie hätte das alles bisher nicht so gut geklappt“, resümiert er.