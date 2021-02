Kreativer Kulissenbau mit viel Spaß

Ihr „Business“ hat Lotta in einem Karton verwirklicht. So wie auch die anderen aus der Klasse ihre Traumkulissen in so einer Kiste verwirklicht haben, ergänzt jeweils durch eine Skizze plus erklärenden Text. Die Bandbreite reicht von Kinder-, Wohn- und Esszimmer über Stall, Disco und Candy-Bar bis zum Campingplatz, zur Wohlfühloase oder dem von unten beleuchteten Schwimmbad. Denn Beleuchtung ist wichtig. In allen Bastel-Kulissen. Sie ist der Aufhänger des Projekts , das die Schüler jetzt in der Phase des Distanzunterrichts umgesetzt haben. Nachdem die Schüler bereits zuvor den Stromkreis als Unterrichtsthema gehabt haben, wurde daraus dann die Projektidee entwickelt, erzählt Lehrerin Rita van Ijzerlooij. Drei Wochen hatten die Kinder Zeit als Kulissenbauer, und sie waren mit großem Spaß bei der Sache. „Das sind Sachen entstanden . . . – die Ergebnisse begeistern mich einfach“, freut sie sich.

„ Die Ergebnisse begeistern mich einfach. Die Ergebnisse begeistern mich einfach. “ Rita van Ijzerlooij

Dorothee Pinkhaus, kommissarische Schulleiterin, ist ebenso angetan. „Das ist so eine schöne Idee.“ In der kommenden Woche, wenn die Grundschüler wieder in die Schule zurückkehren, sollen die Karton-Kulissen im Mehrzweckraum ausgestellt werden, damit sich auch die Erst-, Zweit- und Drittklässler die Werke mal anschauen können. Die 99 Grundschüler werden allerdings nicht alle gleichzeitig in der Schule sein können. Jede der vier Klassen sei in zwei Hälften aufgeteilt worden. „Mal ist ein Teil der Kinder einen Tag in der Schule, mal einen zu Hause. Das ist die größte Möglichkeit an Präsenzunterricht“, macht Pinkhaus den Vorteil des täglichen Wechsel deutlich. „Wir wollen eine kurze Distanzzeit.“ Dieses Konzept schaffe für Kinder und Eltern Planungssicherheit. Überdies können sich die Lehrkräfte noch individueller um die Schüler kümmern. „Das ist auch eine Chance, das wenigstens etwas auszugleichen.“

„ Wir merken, dass die Luft im Distanzlernen einfach raus ist. Wir merken, dass die Luft im Distanzlernen einfach raus ist. “ Dorothee Pinkhaus

Die vergangenen Wochen waren eine Zeit der analogen und digitalen Überbrückung. Die Alverskirchener Grundschule nutzt auch die digitale Plattform „iServ“ fürs E-Mail-Programm und Video-Konferenzen. „Es ist verblüffend. Wir sind beeindruckt, wie routiniert die Kinder das nach kurzer Zeit machen.“ Auch die Kommunikation mit den Eltern laufe „ganz toll, die Erreichbarkeit ist gesichert“, ist die Schulleiterin angetan. Die Aufgaben für die jungen Schüler wurden jedoch weiter analog zugeleitet und bearbeitet.

Auf die Rückkehr in die Schule am Montag und Dienstag freuen sich wohl alle – Schüler, Eltern und Lehrer. Es sei eine „große Erleichterung“ zu spüren, so Pinkhaus. Und: „Wir merken, dass die Luft im Distanzlernen einfach raus ist. Ich merke den Motivationsverlust.“ Das bestätigen auch die Viertklässler, die am Donnerstagmorgen mit ihren Karton-Kulissen fürs Foto zur Schule gekommen sind. „In der Schule macht es viel mehr Spaß. Zu Hause habe ich keine Lust mehr“, sagt Lotta Brandewiede. Valeria Pala antwortet mit einer Mischung aus Verständnis und Gefühl: „Der Lockdown wird immer wieder verlängert. Ich kann das verstehen – aber ich kann langsam nicht mehr . . .“