75 Voranmeldungen lagen bereits in der vergangenen Woche vor. Im vergangenen Schuljahr wurden 98 neue Schüler angemeldet, mit denen zwei Haupt- und zwei Realschulklassen gebildet werden konnten. „Das ist, was wir immer wieder anstreben“, sagt der seit bald einem Jahr kommissarische Schulleiter Martin Wachter .

Mehr als 100 Schüler unterzubringen, wäre schon schwierig. „Wir haben keinen Platz für eine fünfte Klasse.“ Wenn es zu viele Anmeldungen würden, gebe es Kriterien, die zu entwickeln seien. So könnte man schauen, aus welchen Orten die potenziellen Schüler kommen und welche Verbindung sie vielleicht schon zur Schule haben (Geschwisterkinder etc.). „Einen Everswinkeler Schüler können wir nicht ablehnen, das wäre ja auch kontraproduktiv.“

Aber auch grundsätzlich gelte: „Im Prinzip wollen wir keinen ablehnen. Das haben wir bislang nicht gemacht und wollen wir auch weiterhin nicht“, betont Wachter, der sich die Leitungsaufgaben an der Schule mit Christina Westemeyer teilt. „Wir haben uns die ganze Sache aufgeteilt“ – Westemeyer ist für den Bereich Einschulung zuständig, Wachter für den Abschlussjahrgang. „Ich mache das jetzt das zweite Mal kommissarisch.“ Zuvor hatte er schon in Langenberg zweieinhalb Jahre lang die Leitung an einer auslaufenden Schule in der Hand. „Ich mache es gerne, aber es wäre auch schön, wenn wir wieder einen Schulleiter oder eine Schulleiterin hätten.“