Im August 2019 hatte der Hegering im Rahmen des Aktionstages am Mitmach -Museum das Material für 60 Nistkästen gespendet und diese mit den Kindern zusammen gebaut. Im Anschluss folgten Anstrich und Montage an Bäumen oder Wohnhäusern. Der Erfolg dieser Aktion zeigte sich nun bei einer ersten Kontrolle in der Bauerschaft Wieningen: 80 Prozent der Nistkästen wurden angenommen, berichtet Marcel Kortenjan, stellvertretender Vorsitzender des Hegerings.

„Zum Reinigen dürfen niemals scharfe chemische Reinigungsmittel oder gar Desinfektionsmittel verwendet werden. Es reicht, wenn der Kasten gründlich ausgefegt wird. Bei starkem Parasitenbefall kann man auch mit klarem Wasser ausspülen. Anschließend sollte das Kasteninnere gut austrocknen können“, empfiehlt der Hegering. Schließlich müsse der Nistkasten nicht die Hygiene-Vorstellungen der eigenen Wohnung erfüllen.