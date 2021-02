Unter dem Titel, „#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst“, macht diese ökumenisch verantwortete Kampagne, aus christlicher Perspektive, die „einzigartige Beziehung zwischen Judentum und Christentum“ bewusst und setzt ein Zeichen gegen Antisemitismus, teilt die Kirchengemeinde mit.

„Im Grundgedanken sollen die Gemeinsamkeiten mit den jüdischen Geschwistern im Festkreis des Jahres und im religiösen Leben aufgezeigt werden, um auf diese Weise zum einen die Geschwisterlichkeit der jüdischen und christlichen Traditionen zu verdeutlichen und zum anderen auch die unterschiedlichen Traditionen der Religionen zu benennen.“

Das Stichwort „beziehungsweise“ lenke den Blick auf die verbindenden biblischen und theologischen Grundlagen und zugleich auf die unterschiedlich gelebten Beziehungsweisen zwischen dem Christentum und dem Judentum. In respektvoller christlicher Bezugnahme auf das vielfältige und reiche jüdische Leben soll dem Antisemitismus mit einer kreativen und emotional gewinnenden Kampagne begegnet werden, an der sich die Evangelische Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz beteiligen.

Bischof Dr. Felix Genn schrieb jüngst dazu: „Nutzen wir dieses Festjahr, um uns in Dankbarkeit für das lebendige jüdische Leben in unserem Land dieser freundschaftlichen Beziehung neu bewusst zu werden.“ Somit lädt die katholische Kirchengemeinde in Everswinkel und Alverskirchen alle Bürger ein, bis Dezember jeden Monat einmal an einem Schaukasten oder dem Pastoralbüro Halt zu machen und dort die enge Beziehung zum Judentum auf einem Plakat „neu“ zu entdecken. „Nur so kann positive Auseinandersetzung gelingen, damit Antisemitismus keinen Raum bekommt“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde weiter.

Mehr Informationen zu dieser Kampagne, alle Monatsplakate sowie ausführliche Erläuterungen zu jedem Plakat aus jüdischer und christlicher Perspektive sind im Internet zu finden .