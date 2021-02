Das Prozedere ist schnell erklärt: Kunden spenden in aufgestellte Dosen, die Mitarbeitenden geben ihr Trinkgeld dazu, und am Ende verdoppelt die geschäftsführende Familie Mundri das Ergebnis.

In diesem Jahr sollen davon das Projekt „Brückenschlag“ der Bischof-Hermann-Stiftung in Münster und die Wärmestube des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) in Warendorf die gesammelten Spendengelder bekommen. „Brückenschlag“ ist im vergangenen Jahr mit einer Unterstützung aus dem NRW-Förderprogramm „Hilfen in Wohnungsnotfällen“ gestartet. Beraten werden Familien, die in soziale Schwierigkeiten geraten sind, unter anderem bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. Die Wärmestube des SKM in Warendorf bietet mit viel ehrenamtlichem Engagement wohnungslosen Menschen einen Raum zum Aufwärmen oder Wäschewaschen.

„Im vergangenen Jahr ist das Spendenaufkommen im Vergleich leider etwas gesunken“, blickt Bäckermeister Marc Mundri zurück. Corona-bedingt habe man seinerzeit für die Kartenzahlung geworben. Mundri hofft nun, dass seine Kunden in diesem Jahr auch noch Bargeld dabei haben und somit am Ende ein gutes Ergebnis für den guten Zweck erzielt werden kann.