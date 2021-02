Everswinkel -

25 Jahre Kulturkreis Everswinkel. Das Jubiläumsjahr beginnt auf digitalem Weg: Bestens geeignet ist der Internationale Frauentag, der alljährlich am 8. März begangen wird, um mit einer Lesung an besondere Persönlichkeiten zu erinnern. Der Arbeitskreis Literatur wird deshalb in diesem Jahr am 7. März Jane Austen – ihr Leben und ihr Werk in den Fokus nehmen.